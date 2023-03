Nachdem der 1. FC Lok Leipzig die Lizenzunterlagen für die 3. Liga eingereicht hat , gibt es auch eine personelle Entscheidung zu vermelden. Wie der Regionalligist am Donnerstag (2. März) bekanntgab, hat Farid Abderrahmane für zwei weitere Jahre bei den Probstheidaern unterschrieben.

Der Mittelfeldspieler absolvierte inzwischen schon 72 Pflichtspiele für die Blau-Gelben und erzielte dabei sieben Tore. "Für mich stand schnell fest, dass ich hierbleiben will und als 'Alme' mir gesagt hat, dass er und der Verein das auch möchten, ging alles sehr schnell und unkompliziert. Ich hoffe, dass wir in den nächsten zweieinhalb Jahren gemeinsam viel erreichen können. Weil beim 1. FC Lok noch vieles möglich ist“, sagte der 27-Jährige.

"Alme", Sportdirektor und Cheftrainer Almedin Civa also, setzt große Stücke auf Abderrahmane. "Farid hat in der Zeit bei Lok gezeigt, wie wichtig er mit seiner Ballsicherheit für die Art, wie wir Fußball spielen wollen, ist. Aber auch sein Auftreten innerhalb des Vereins und der Mannschaft ist ein weiterer wichtiger Grund, warum ich sehr glücklich über diese Vertragsverlängerung bin", meinte Civa und ergänzte: "Farid hatte Ende letzten Jahres gesundheitliche Probleme gehabt, die er nun zum Glück durch eine Mandeloperation gelöst hat. Er kommt jetzt langsam wieder zu alter Stärke zurück und wird uns in den nächsten zwei Jahren weiterhin viel Freude bereiten.“