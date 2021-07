Fußball | Regionalliga Offener Brief: CZ Jena kritisiert neue Anstoßzeiten

Hauptinhalt

Der FC Carl Zeiss Jena ist mit den erweiterten Anstoßzeiten in der Fußball-Regionalliga Nordost nicht einverstanden und hat dies in einem Brief kund getan. Der ZFC Meuselwitz kann die Kritik teilweise nachvollziehen. Der NOFV verteidigte besonders eine Uhrzeit.