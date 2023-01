Der FC Carl Zeiss Jena ist doch noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden und hat Lorenz Knöferl verpflichtet. Der 19-jährige Mittelstürmer kommt auf Leihbasis von Drittligist TSV 1860 München, der am Dienstag (31. Januar) nach der 1:2-Heimniederlage gegen Dynamo Dresden Trainer Michael Köllner feuerte. Knöferl erhält beim FCC einen Kontrakt bis zum Saisonende.

FCC-Trainer René Klingbeil ist gespannt auf den Offensivspieler, der sich auf den Außenbahnen und hinter der Spitze am wohlsten fühlt: "Knöferl hat viel Potenzial, kam aber in München nicht auf die Einsatzzeiten, die er als junger Fußballer für seine Entwicklung braucht. Damit passt er in unsere Idee, junge Spieler zu entwickeln, die hier bei uns den nächsten Schritt machen und uns gleichzeitig beim Erreichen unserer Ziele helfen sollen."