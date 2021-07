Herr Civa, nach fast neun Monaten Regionalliga-Zwangspause beginnt an diesem Wochenende die neue Saison. Auch wenn der 1. FC Lok zwischendurch überaus erfolgreich im Sachsenpokal unterwegs war – wie groß ist die Vorfreude, dass der Spielbetrieb endlich wieder richtig los geht?

Almedin Civa: "Natürlich sehr. Wir haben es einfach vermisst, Fußball zu spielen, den regulären Wettbewerb – vor allem vor unseren Zuschauern. Wir durften ja zum Glück die beiden Pokalspiele noch machen, aber eben ohne Zuschauer. Deswegen sind wir glücklich, dass es endlich wieder anfängt und hoffen, es diesmal auch bis zum Ende durchziehen zu können. Man merkt der Mannschaft an, dass sie brennt."

Woran merken Sie, dass Ihre Mannschaft "brennt"?

"Wenn man den ein oder anderen nach 45 Minuten im Testspiel mal auswechselt, dann sagt der mir: 'Orr, kann ich heute nicht 90 Minuten spielen?' Obwohl sie viel Training hatten, müde und kaputt sind, wenige freie Tage hatten, ist diese Einstellung bei ihnen da, daran sehe ich es."

Matchwinner Djamal Ziane verabreicht seinem Trainer die Bierdusche nach dem Finalsieg im Sachsenpokal gegen den CFC. Bildrechte: IMAGO / Beautiful Sports

Die zwei vorangegangenen Saisons der Regionalliga Nordost wurden vorzeitig abgebrochen. Wie steht es um Ihre Hoffnung, dass es diesmal glatt läuft?

"Man sollte auf diese Regionalliga achten und alles dafür tun, dass wir diesmal regulär zu Ende spielen. Unser Verein hat sehr viel Glück, dass uns so viele Leute unterstützt haben, um über die letzten zwei Saisons zu kommen. Ich möchte einfach meinen Job machen – wie alle anderen auch. Wir haben ja abgebrochen, weil wir anders als andere Regionalligen keine Hilfen bekommen haben. Noch einmal ein Abbruch, dann wird der ein oder andere Verein wohl krachen gehen und mit ihm der Nachwuchs. Das muss man einfach so sagen. Und dann gucken wir uns an. Ohne den Unterbau ist auf lange Sicht auch der Profibereich nicht möglich. Natürlich muss man die Risiken abwägen und sehen, was möglich ist. Dafür erwarte ich einen Plan und Lösungen von den Entscheidern. Wir brauchen die Zuschauer – nicht nur im Pokal gegen Leverkusen."

Mit der Saisonvorbereitung sind Sie ...

"... zufrieden. Wie jede Mannschaft haben wir unsere Schwächen und die versuchen wir wegzudrücken. Dafür haben wir hart trainiert. Die Jungs haben sehr gut mitgezogen. Und wir hatten ein wunderbares Trainingslager am Sternberger See in Mecklenburg-Vorpommern. Eigentlich ist alles reibungslos verlaufen. Noch dazu hatten wir nahezu keine Verletzungen, mussten jetzt vor ein paar Tagen nur mal Mike Eglseder etwas schonen, weil ihm die Adduktoren gezwickt haben. Aber sonst haben wir bis dahin nichts zu beklagen."

Hat Ihr Team noch etwas von der Euphorie übrig, die insbesondere das Sachsenpokalfinale gegen Chemnitz entfacht hat?

"Der Sieg hat uns schon auch ein bisschen durch die Vorbereitung getragen, so ehrlich muss man sein – noch dazu, weil 16 Spieler geblieben sind, die dieses Erfolgserlebnis im Rücken haben. Trotzdem ist es Vergangenheit. Wenn man sich jetzt ausruht, passiert nichts, dann fällst du auf die Fresse. Aber die Jungs haben in der Vorbereitung gezeigt, dass sie das nicht für selbstverständlich nehmen und es weiter viel zu tun gibt, um daran anzuknüpfen."

An welchen Schwächen haben Sie explizit gearbeitet in der Vorbereitung?

"Wir haben keine übelst erfahrene Mannschaft und uns in der kurzen letzten Saison oft sehr viele Torchancen erarbeitet, uns dafür aber noch zu wenig belohnt – nach Führungen den Deckel nicht drauf gemacht und stattdessen in Topspielen wie gegen Jena, Chemnitz und Cottbus noch den Ausgleich kassiert. Wir müssen also vorn konsequenter werden und hinten weniger einfache Tore bekommen."

Almedin Civa inmitten seiner Führungsspieler Sascha Pfeffer (li.) und Djamal Ziane (re.). Bildrechte: IMAGO / Picture Point

Wer sind – trotz fehlender Erfahrung in der Breite – die Korsettstangen?

"Sascha Pfeffer geht seit der Rückkehr aus seiner Verletzung (Der Mittelfeldroutinier hatte sich im September 2020 einen Innenbandriss im Knie zugezogen, Anm. der Red.) voran, er hat wahnsinnig Bock auf Fußball und reißt so die jungen Spieler mit. Auch Djamal Ziane oder Mike Eglseder gehören zu der Kategorie. Von den jungen können Luca Sirch oder Leon Heynke da reinwachsen. Aber grundlegend geht es nicht ums Alter oder die Lautstärke, sondern um Persönlichkeit und die Art, wie man auftritt und vor allem keine Angst hat auf dem Platz. Und sowieso wird jeder gebraucht. Es geht schnell im Fußball. Dann müssen die da sein, die manchmal hinten dran stehen. Dann müssen die so heiß sein, dass sie nie wieder rauskommen aus der Startformation."

Haben Sie Ihren Wunschkader zusammen?

"Wir haben gesagt, wir wollen 20 Feldspieler und drei Torhüter. Jetzt haben wir 18 Feldspieler und drei Torhüter – da wird der ein oder andere fragen, 'wo sind die zwei?' Ja, die sind eben nicht da, weil alles passen muss – sportlich, finanziell und wir müssen in den Gesprächen merken, dass er das hier wirklich will und nicht einfach nur ein bisschen Spielpraxis und dann geht er wieder."

Mit 20 Mannschaften und 38 Spielen steht eine wahre Mammutsaison mit vielen Unwägbarkeiten bevor. Sind 18 Feldspieler dafür genug?

"Natürlich ist es mit den momentan 18 Feldspielern immer ein Risiko. Vielleicht kommt noch einer oder kommen noch zwei. Ich bin da sehr gelassen, es ist noch Zeit. Es gibt viele gute Jungs auf dem Markt, aber wir haben natürlich nur begrenzten Spielraum im Budget. Das schöne ist, wir haben einige Jungs, die flexibel sind und mehrere Positionen spielen können. Da bin ich schon sehr froh, das gibt uns Spielraum."

Maik Salewski geht in sein fünftes Jahr in Leipzig-Probstheida. Bildrechte: imago images / Revierfoto

In welchem Mannschaftsteil würden Sie möglichst noch eine Lücke schließen wollen?