In der Vorsaison war Ihre Mannschaft dem späteren Meister BFC Dynamo bis April durchaus noch auf den Fersen, es folgte ein kleiner Einbruch und schlussendlich landete sie auf Rang sechs.

"Wir hatten auch im Vorjahr den Vorteil, dass wir 16 Spieler behalten konnten. Das zeigt, wenn man eingespielt ist und sich peu a peu entwickelt, dass man was reißen kann. Am Anfang hat keiner von uns geredet und am Ende waren wir bis zum 34. Spieltag der erste Verfolger. Ich glaube, das ist ein Riesenlob an die Mannschaft. Wir haben an unserem Limit gespielt – gerade die erste Halbserie, gerade die Auswärtsspiele waren einfach sensationell. Nachher kam die Phase im März, wo 13 Spieler krank waren und wir drei Wochen lang mit sechs, sieben Mann trainiert haben. Wir haben auch da zwar vernünftige Spiele gemacht, aber gerade zu Hause die Punkte nicht eingefahren."

Wohin soll die Reise des 1. FC Lok in diesem Jahr gehen?

"Ich denke, bei Lok Leipzig ist die Euphorie sehr groß, auch zurecht. Es ist ein großer Verein, aber wenn man in die Liga hereinguckt, gibt es noch fünf, sechs andere große Vereine, die eigentlich sagen, 'wir haben in der Regionalliga nichts zu suchen'. Wir sollten schauen, dass wir unsere Heimspiele besser gestalten – also besser in dem Sinne, dass wir Punkte holen. Wir wollen die jungen Spieler entwickeln und als Verein für die Zukunft etwas aufbauen, drumherum, von der Infrastruktur her. Da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Und trotzdem muss unser Anspruch sein, dass wir im oberen Drittel sind. Für ganz oben sind wir, glaube ich, noch nicht soweit – wir hoffen natürlich, dass wir jeden schlagen können, aber wenn wir nicht auf der Höhe sind, einen schlechten Tag haben, können wir auch gegen jeden verlieren."

Das letzte Duell gegen Hertha BSC II verloren Theo Ogbidi und der 1. FC Lok Ende April mit 0:2. Bildrechte: IMAGO/Beautiful Sports

"Die Jungs sind für den ein oder anderen positiven Ausreißer bereit", hat Herthas U23-Trainer Ante Covic jüngst über sein Team gesagt. Was muss Ihre Mannschaft am Sonntag zum Auftakt daheim tun, damit den Berlinern das nicht im Bruno-Plache-Stadion gelingt?

"In den ganzen Diskussionen wird ja Hertha immer so ein bisschen vergessen. Es ist eine wie immer absolut talentierte Mannschaft und zwei, drei Jahre später siehst du dann Spieler von ihnen in der 3. Liga, 2. Liga, teilweise auch in der 1. Liga. Wir müssen im und um den Strafraum herum einfach konsequenter sein – das hat uns im letzten Jahr, gerade auch zu Hause, so ein bisschen gefehlt. Ich hoffe, dass wir das rüberbringen. Um alles andere mache ich mir keine Sorgen – die Jungs werden laufen, kämpfen, das machen sie immer. Aber wir müssen unser Spiel durchbringen, keine Leichtsinnsfehler machen, dem Gegner nichts schenken. Wenn wir das verinnerlichen, kann es Sonntag gut aussehen."