In der Regionalliga Nordost geht der Spielbetrieb zunächst weiter. Darauf hat sich der Krisenstab des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) am Mittwochabend verständigt. Angesichts der sich in den letzten Wochen dramatisch verschärfenden Corona-Lage, vor allem in Mitteldeutschland, wird die Entscheidung in den Vereinen unterschiedlich aufgefasst.