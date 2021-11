"Ich habe schon ein paar Jahre im Fußball hinter mir, aber das ist einfach sensationell. Ich bin im Moment gerade sprachlos. Einfach nur geil", brachte es Lok-Kapitän und Siegtorschütze Sascha Pfeffer nach Abpfiff stellvertretend für alle Probstheidaer auf den Punkt. Auch wenn es nur eine statistische Randnotiz ist: Loks kommender Gegner ist gewissermaßen ein Lieblingskontrahent des FCL. Von bislang neun Aufeinandertreffen gewannen die Leipziger acht. Das einzige Remis ergatterte Luckenwalde vor mehr als zehn Jahren noch in der Oberliga, ein 2:2 im April 2011.

Loks Topangreifer Djamal Ziane (li.) und Luckenwaldes Abwehrchef Tobias Francisco werden sich auch am Samstag regelmäßig begegnen. Bildrechte: Picture Point

In der Gegenwart hat sich bei den Brandenburgern nach einem sensationellen ersten Saisondrittel, als der FSV bis Anfang Oktober 26 Punkte in 13 Spielen sammelte, der Herbstblues breit gemacht. Nur drei weitere Punkte aus dem Sieg in Fürstenwalde sind binnen der letzten fünf Regionalligapartien dazugekommen. Darüber hinaus flog die Mannschaft von Trainer Michael Braune vor zwei Wochen durch ein klägliches 0:4 bei Oberligist Krieschow hochkant aus dem Viertelfinale des Landespokals.