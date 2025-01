Trotz seiner erst 20 Jahre hatte der defensive Mittelfeldspieler bereits 24 Partien für den FSV Zwickau in der 4. Liga absolviert, die meisten davon allerdings in der Vorsaion. In die laufende Spielzeit ist er mit Trainingsrückstand gegangen und stand dann häufig nicht im Kader. Lediglich gegen den BFC Dynamo kam er zum Einsatz - jedoch nur für eine Minute.