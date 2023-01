René Klingbeil, der neue Mann im Jenaer Cheftrainerstuhl , muss direkt liefern. Interimstrainer Henning Bürger, den es zurück ins Nachwuchsleistungszentrum zog, hat eine Mannschaft hinterlassen, die nach der sportlichen Talfahrt am Ende der Ära Patz schnell zurück in die Erfolgsspur gefunden hat.

Als Tabellenfünfter kann Jena nun wieder vorsichtig optimistisch in Richtung Tabellenspitze schielen, auf die der FCC nur sechs Punkte Rückstand hat. Dennoch sind die "Hertha Bubis", die Tabellenplatz elf belegen, kein zu unterschätzender Gegner. Von den letzten vier Spielen der Hertha ging nur eins verloren, unter anderem holte man ein beachtliches Remis gegen das formstarke Chemnitz. Klingbeil erwartet "viele technisch saubere Spieler", sieht sein Team aber in einer guten Ausgangslage gegen die Hauptstädter. Vor allem die Defensive macht den Berlinern zu schaffen und könnte ein Einfallstor für Jena darstellen, 31 Gegentore gab es bereits in dieser Saison für Herthas Nachwuchs.