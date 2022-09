Der Vorsitzende des NOFV-Spielausschusses Uwe Dietrich begründete "Sport im Osten", warum auch freitags gespielt wird. "Es war auch bei uns ein Thema. Wir fühlen uns natürlich den Energiesparverordnungen verpflichtet. Aber diese Spiele unter Flutlicht machen nur einen Bruchteil aus, wenn wir an den Trainingsbetrieb denken. Wir haben es schon auf ein notwendiges Maß reduziert. In der Spielausschusssitzung am 30. September und der Staffeltagung im kommenden Januar wird es noch einmal Thema sein." Die VSG Altglienicke trägt übrigens alle fünf Heimspiele bis zur Winterpause am Freitag aus, im Amateurstadion von Hertha.