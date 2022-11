Am 20. November beginnt in Katar die kürzeste und umstrittenste Fußball-Weltmeisterschaft. Die drei deutschen Profiligen haben deshalb zehn Wochen Winterpause. Ein Glück, dass der Ball in der Regionalliga Nordost rollt. Dort ist das Meisterrennen spannend wie lange nicht. Wie sich der Chemnitzer FC gegen Carl Zeiss Jena schlägt, ob Chemie Leipzig seien Höhenflug fortsetzt und vieles mehr, sehen Sie im Livestream bei "Sport im Osten".