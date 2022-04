Meuselwitz war einst der Angstgegner des 1. FC Lok Leipzig. In den ersten zehn Duellen beider Teams gab es für die Leipziger absolut nichts zu holen. Das änderte sich am 28. Juli 2018 mit einem 3:0-Sieg im Plache-Stadion. Seitdem ist nun Lok seit sieben Spielen ungeschlagen. Das Hinspiel in dieser Saison geriet zu einer Machtdemonstration und kostete ZFC-Trainer Holm Pinder letztlich den Trainerposten.