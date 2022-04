Ungewöhnlich ist sicher die Anstoßzeit. "12 Uhr hatte ich das letzte Mal in der C-Jugend gespielt. Aber wir müssen uns als Viertligist da hinten anstellen", so der Coach mit Blick auf die ungewöhnliche Anstoßzeit. Die damit zu tun hat, dass am selben Tag in Berlin das brisante Bundesliga-Duell zwischen Union und der Hertha stattfindet.

Tasmania Berlin ist in der Regionalliga Nordost ganz frisch und muss nach nur einer Saison wieder zurück in die Oberliga. Die vierthöchste Spielklasse erwies sich für den reinen Amateurverein als eine Nummer zu groß. Die letzten 15 Spiele gingen komplett in die Hose, darunter auch u.a. ein 1:9 beim VfB Auerbach. Der letzte Sieg datiert vom 24. Oktober 2021 – ein sensationelles 2:1 gegen Energie Cottbus. Auch die Trennung von Aufstiegstrainer Abu Njie Mitte Februar brachte keinen Effekt mehr. Thomas Franke holte in seiner Amtszeit bisher keinen einzigen Zähler. Es bleibt also bei 16 Punkten, dazu kommen noch desaströse 85 Gegentore. Die meisten aller Regionalligisten. Selbst geschossen haben die Kreuzberger 26, die wenigsten der Liga. Immerhin konnte Tasmania mit Blick auf die neue Oberliga-Saison diese Woche die Vertragsverlängerungen von Nigel Bier und Daniel Kaiser vermelden.