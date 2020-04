Lok-Präsident Thomas Löwe (re.) hofft auf ein reguläres Saison-Ende mit Zuschauern. Bildrechte: imago images / opokupix

Lediglich drei Vereine sind uneingeschränkt für eine Fortsetzung der Saison. Der Tabellenzweite 1. FC Lok Leipzig, der VfB Auerbach und Union Fürstenwalde. Lok-Präsident Thomas Löwe erklärt: "Wir sind klar für eine Fortsetzung. Seit 2015 bereiten wir uns darauf vor, in dieser Saison in die 3. Liga aufzusteigen. Wir haben mit Herzblut, Kraft und Geld die Voraussetzungen dafür geschaffen. Nun haben wir eine gute Ausgangslage." Sein Team liegt punktgleich hinter der VSG Altglienicke, allerdings mit einem Spiel weniger. Geisterspiele wären aber nicht zu stemmen, auch Fürstenwalde wünscht sich Partien mit Zuschauern, notfalls bis in den September.