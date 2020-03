Bildrechte: imago/Picture Point

Nachdem der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) wegen der Corona-Pandemie den Spielbetrieb definitiv bis zum 19. April ruhen lässt, geht es auch beim Tabellen-Zweiten Lok Leipzig rein sportlich erst einmal nicht weiter. Als Konsequenz verzichten die Probstheidaer bis zum 23. März auf alle Trainingseinheiten in der Gruppe. Außerdem fehlen wegen der ausgefallenen Punktspiele die einkalkulierten Zuschauereinnahmen, was Geschäftsführer Martin Mieth auf den Plan rief. Er kündigte an, dass der Klub für seine Angestellten Kurzarbeit beantragen werde.

Neben den unschönen Begleiterscheinungen gibt es auch Licht am Ende des Tunnels: Laut einer Pressemitteilung hat Lok Leipzig noch ein Ass im Ärmel. Unter dem Motto: "Leute, macht die Bude voll", starten die Probstheidaer am 8. Mai ein virtuelles Spiel gegen einen unsichtbaren Gegner. Mit einem Euro pro Ticket sind die Fans dabei. Gekauft werden soll, was der Geldbeutel hergibt. Mit der Aktion soll die finanzielle Lücke, die durch die entgangenen Einnahmen entstanden ist, abgefedert werden.

Wie in diesen Tagen üblich wird auch beim VfB Auerbach individuell trainiert. Trainer Sven Köhler hat seinen Jungs Vorgaben erteilt, die sie in einzelnen Übungseinheiten umsetzen müssen. Im Umfeld des Vereins bleibe man aktiv. Das bestätigte Präsident Volkhardt Kramer auf SpiO-Nachfrage. Wichtig sei es, den Kontakt zu den Förderern und Sponsoren des VfB aufrecht zu erhalten. An Kurzarbeiter-Geld ist bei den Auerbachern jedoch nicht zu denken: "Unsere Spieler verdienen ihre Brötchen sozusagen im Minijob und sind deshalb nicht versicherungspflichtig aufgestellt."

Ein großes Anliegen des Präsidenten ist eine Blutspendeaktion. Diese findet am 3. April im VfB-Stadion statt. "Ich hoffe, dass so um die 100 Leute unserem Aufruf folgen. Das wäre eine effektvolle Sache."

SpiO wurde auch beim ZFC Meuselwitz vorstellig und hatte Präsident Hubert Wolf am Telefon. Er bestätigte, dass für die gesamte Belegschaft des Vereins Kurzarbeit beantragt wurde. Der 51-Jährige hofft, dass die Maßnahmen gegen den Corona-Virus bald Wirkung zeigen. Finanziell stehe der Verein weiterhin auf gesunden Füßen: "Wirtschaftlich haben wir keine Probleme und werden die vier bis sechs Wochen der Auszeit gut überstehen." Sollte die Corona-Epidemie jedoch länger dauern, gab Wolf zu bedenken, könnte die Lage "schärfer" werden.

Ein Schwenk nach Leutzsch. Wie auf der Homepage zu lesen war, gibt es dezeit im Alfred-Kunze-Sportpark keine Aktivitäten. Die BSG Chemie Leipzig ist aufgrund des Coronavirus vom Amt für Sport der Stadt Leipzig die Nutzung seiner Spielstätte untersagt worden. Weiterhin werden die Grün-Weißen zum 1. April einen Antrag auf Kurzarbeit für die Angestellten stellen müssen. Betroffen davon sind Teile der ersten Männermannschaft, die Mitarbeiter der Geschäftsstelle und die Greenkeeper. Trotz der prekären Situation sollen die Geschäfte weiterlaufen und der AKS gepflegt werden.