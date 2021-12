Stattdessen wurde eine PCR-Testreihe bei allen Spielern und dem Betreuerstab durchgeführt. Mit den Ergebnissen ist am Freitag zu rechnen. Ob das Regionalliga-Topspiel am Samstag (4. Dezember, 16 Uhr, live im MDR) bei Spitzenreiter BFC Dynamo angepfiffen werden kann, ist derzeit ungewiss.



Bereits Loks Auswärtsspiel am vergangenen Wochenende in Luckenwalde musste wegen eines Corona-Ausbruchs bei den Brandenburgern abgesagt werden.