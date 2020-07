Trainer Almedin Civa freut sich auf einen "sehr talentierten Spieler", der trotz A-Junioren-Alters bereits in der Männer-Oberliga spielte. "Das zeigt seine Qualität", so Civa. Piplica absolvierte in der vergangenen Saison 17 Oberliga-Partien für die Drittliga-Reserve des FC Carl Zeiss Jena. Vor seinen fünf Jahren in den Kernbergen war Piplica im Nachwuchs von Energie Cottbus und RB Leipzig aktiv.

Lok-Neuzugang Zak Paulo Piplica (re.) wird von Sportdirektor und Trainer Almedin Civa begrüßt Bildrechte: 1. FC Lokomotive Leipzig