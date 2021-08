Der 1. FC Lok Leipzig muss in eine unfreiwillig verlängerte Regionalliga-Pause. Da ein Großteil des Teams von Loks nächstem Kontrahenten Tennis Borussia Berlin seit letztem Donnerstag in Quarantäne ist, wurde das für kommenden Samstag (14. August) angesetzte Heimspiel gegen die Hauptstädter vorzeitig abgesagt. Das gaben die Blau-Gelben am Sonntagmittag (8. August) auf ihrem Twitter-Kanal bekannt. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Im Umfeld der Berliner Regionalligamannschaft hatte es jüngst einen Corona-Fall gegeben, weswegen bereits das TeBe-Duell mit Altglienicke an diesem Wochenende sowie der Auftakt der Charlottenburger im Berlinpokal am Mittwoch (11. August) abgesetzt werden mussten.



Der Verein hatte am Donnerstag (5. August) in Bezug auf die zunächst zwei ausgefallenen Partien bereits mitgeteilt: "Für die kurzfristige Absage bitten wir alle Beteiligten um Entschuldigung.Eine andere Option blieb uns in dieser Situation nicht und im Sinne des Infektionsschutzes haben wir für die Quarantäneanordnung des Gesundheitsamtes Verständnis."