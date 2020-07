"Mit Tom Nattermann hatte ich bereits ein erfolgreiches Jahr gehabt. Nach meiner Anfrage war er sofort bereit, den Neuanfang beim 1. FC Lok mitzumachen. Darüber freue ich mich sehr", wurde Loks neuer Sportdirektor und Trainer Almedin Civa in der offiziellen Vereinsmitteilung am Samstagnachmittag (18. Juli) zitiert. Der 48-Jährige erinnerte an die gemeinsame Saison 2018/19 beim SV Babelsberg. Damals erzielte Nattermann in 34 Regionalliga-Partien 18 Tore und war hinter Daniel Frahn und Dejan Bozic drittbester Schütze der gesamten Konkurrenz. Im Sommer 2019 verabschiedete sich Civa aus Potsdam.

In der aufgrund der Corona-Pandemie vorzeitig abgebrochenen letzten Spielzeit lief es für Strafraumstürmer Nattermann weniger gut - ihm gelangen in 20 Partien lediglich drei Tore. Die tief im Abstiegskampf steckenden Babelsberger mussten sich mit Rang 16 zufrieden geben.

Sommer 2012: Der damalige RB-Trainer Alexander Zorniger im Gespräch mit Nattermann. Bildrechte: imago/Picture Point

"Ich bin überglücklich, wieder in meiner Heimatstadt zu sein und unter Profibedingungen spielen zu dürfen. Danke an den 1. FC Lok und Alme, dass mir das Vertrauen geschenkt wird. Ich werde alles dafür geben, um dieses Vertrauen mit Leistung zurückzuzahlen", versprach Nattermann. Der heute 27-Jährige war 2002 noch als Kleinfeldspieler in den Nachwuchs des Chemie-Vorgängers FC Sachsen Leipzig gekommen, 2009 folgte der Wechsel zum neugegründeten RB Leipzig.



Drei Jahre später wurde er zum ersten Nachwuchsakteur, der einen Profivertrag bei RB erhielt. Jedoch gelang ihm unter Trainer Alexander Zorniger kein Durchbruch in der ersten Mannschaft. 2015 verließ Nattermann den Cottaweg und landete nach weiteren Stationen bei Erzgebirge Aue, Carl Zeiss Jena, Energie Cottbus und Germania Halberstadt in Potsdam beim SV Babelsberg.