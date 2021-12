Zusätzlich mit einer bereits zu Wochenbeginn festgestellten Infektion befinden sich damit aktuell drei FCL-Akteure corona-bedingt in Quarantäne. Das Gesundheitsamt hat allerdings keine Teamquarantäne angeordnet, weswegen das Regionalliga-Topspiel am Samstag (4. Dezember, 16 Uhr, live im MDR) bei Spitzenreiter BFC Dynamo nach jetzigem Stand angepfiffen werden kann.



Allerdings werden die Blau-Gelben sicherheitshalber vor dem angesetzten Abschlusstraining am Freitagmittag noch eine weitere Schnelltestreihe durchführen. Erst bei komplett negativen Ergebnissen steht der Partie in Berlin nichts mehr im Weg.