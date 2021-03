"Wir freuen uns, dass er den Weg, den der Verein eingeschlagen hat, mitgeht“, sagte Sportdirektor und Cheftrainer Almedin Civa zum "Ja" des 19-Jährigen, der in Leipzig wohnt, aber zuletzt immer zur Schule nach Jena pendeln musste. "Zak hat in der ersten Halbserie trotz der Doppelbelastung durch Training und Schule einen Riesensprung in allen Bereichen gemacht und ist längst noch nicht am Ende. Wenn er weiterhin so fleißig ist und geduldig bleibt, wird er uns allen auf dem Platz noch viel Freude bereiten", ist Civa überzeugt.