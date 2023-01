Die BSG Chemie Leipzig verabschiedet sich von Mateo Andacic und hat mit sofortiger Wirkung den Vertrag mit dem Defensivspieler aufgelöst. Darüber informierte der Regionalligist am Dienstag (31. Januar). Der 25-Jährige wechselt nach Kroatien, wo ihm ein Angebot von einem Klub vorliegt, was ihm ermöglicht, Fußball, Beruf und Familie in Einklang zu bekommen.