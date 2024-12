Demnach gastiert zunächst der FCC aus Thüringen bei Hertha Zehlendorf in Berlin (Sa., 25. Januar, 13 Uhr). Tags darauf soll ebenfalls um 13 Uhr im Leutzscher Alfred-Kunze-Sportpark das Duell zwischen der BSG Chemie Leipzig und dem ZFC Meuselwitz angepfiffen. Am Dienstagabend (28. Januar, 19 Uhr) wiederum empfängt dann der VFC Plauen im Vogtlandstadion den Halleschen FC. Die restliche Konkurrenz steigt am folgenden ersten Februarwochenende des neuen Jahres regulär zum 20. Spieltag wieder ein.



Die drei weiteren ausstehenden Nachholspiele sind derweil für Mitte Februar terminiert worden. Das betrifft den FC Eilenburg, den Chemnitzer FC sowie erneut Plauen. Der FCE ist am 18. Februar (Dienstag, 19 Uhr) bei der VSG Altglienicke zu Gast. Der CFC bekommt es 24 Stunden später im Stadion an der Gellertstraße mit Hertha BSC II zu tun (19. Februar, 19 Uhr). Zur selben Zeit steigt auch das Plauener Auswärtsspiel vom 18. Spieltag bei Viktoria Berlin.