Grund ist der erneute Wintereinbruch mit Eis und Schnee. Neben unbespielbaren Rasenflächen kann auch eine sichere An- und Abreise der Zuschauer nicht gewährleistet werden. Schon am Mittwoch waren die Partien des FSV Zwickau beim SV Babelsberg, das Auswärtsspiel des 1. FC Lok Leipzig bei der VSG Altglienicke und die Partie zwischen dem Berliner AK und dem BFC Dynamo abgesagt worden. Damit rollt am Wochenende kein Ball in der Regionalliga Nordost.