Daraufhin kritisierte Energie Cottbus in einem am letzten Sonntag (31. Mai) veröffentlichen Protestschreiben, dass "diese Beschlussvorlage ohne jedwede Beachtung" des erwähnten Final-Four-Vorschlages versendet worden sei. Somit würden "allen stimmberechtigten Vereinsvertretern wichtige Informationen bzw. eine weitere Möglichkeit zur fairen sportlichen Entscheidungsfindung" vorenthalten, reklamierte der letztjährige Drittliga-Absteiger scharf.



NOFV-Präsident Erwin Bugar wies das am Dienstag (2. Juni) in der "Lausitzer Rundschau" zurück. Weder sei der Vorschlag des FCE verworfen worden noch die Entscheidung in der Meisterschaftswertung schon gefallen. Er selbst sei generell ebenfalls für eine sportliche Entscheidung, allerdings könne man "die staatlichen Verfügungen nicht außen vor lassen. Bei sechs Bundesländern im NOFV ist das wirklich schwierig. Jeder hat eine andere Regelung. Das müssen wir respektieren".