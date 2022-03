Großer Frust herrschte beim VfB Auerbach und seinem Manager Volkhardt Kramer. "Leider hat die unschöne Tradition der Ungleichbehandlung von Vereinen durch Gremien des NOFV seine Fortsetzung gefunden. Die Funktionäre haben sich offensichtlich von der wirklichen Basis des Fußballs entfernt", heißt es in einer Stellungnahme. Man habe wissentlich ignoriert, dass Corona eben nicht alle Vereine gleich betroffen habe. "Die Entscheidungen der Bundesländer in der Pandemie traf die Vereine der Regionalliga völlig unterschiedlich. Ein fairer, integerer Wettbewerb war so nicht mehr möglich." Während der Verband in den letzten Jahren Vereine verschont habe, die Lizenzbedingungen nicht erfüllten, müssten nun andere Vereine unverschuldet absteigen. "Das ist unkorrekt und respektlos. Mein Vertrauen in die Redlichkeit der Entscheidungsträger des NOFV ist damit leider komplett verloren gegangen."