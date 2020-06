Das heißt: Der 1. FC Lok Leipzig wird Meister der Nordost-Staffel. Die Leipziger waren zum Zeitpunkt der coronabedingten Saisonunterbrechung am 13. März zwar nur punktgleicher Tabellen-Zweiter. Lok hat aber im Vergleich zu Spitzenreiter VSG Altglienicke ein Spiel weniger, im Quotient Punkte pro Spiel aber mehr Zähler geholt.



Den Anträgen von Altglienicke, den Meister in einem Finalspiel zu ermitteln, sowie vom Drittplatzierten Energie Cottbus, den Titelträger in einem Turnier auszuspielen, werden keine Chancen eingeräumt.