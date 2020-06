Die Abstimmenden, unter Ihnen die Präsidenten, der Landesverbände Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern zogen die Tabelle vom 13.03.20 vor der Corona-Krise als Entscheidungsgrundlage heran. In dieser hatte der 1.FC Lok Leipzig ein Spiel weniger als Konkurrent und Tabellenführer Altglienicke, deshalb wurde die von der UEFA eingeführte Quotientenregelung angewandt und die Messestädter einstimmig zum Meister gekürt.



Die Anträge von Altglienicke, den Meister in einem Finalspiel zu ermitteln, sowie vom Drittplatzierten Energie Cottbus, den Titelträger in einem Turnier auszuspielen, wurden nicht angenommen.