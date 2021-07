Auch die Livepartie des 3. Regionalliga-Spieltages am Wochenende darauf steht fest. Dabei duellieren sich am Samstag, 31. Juli, ab 16 Uhr mit dem 1. FC Lok und dem FC Carl Zeiss Jena zwei ehemalige Europapokalfinalisten – live im MDR FERNSEHEN sowie im Stream in der "SpiO"-App und auf sport-im-osten.de.



Aufgrund der Corona-Pandemie war die Regionalliga-Saison im vergangenen April endgültig und bereits zum zweiten Mal in Folge vorzeitig abgebrochen worden. Der bis dato verlustpunktfreie Spitzenreiter Viktoria Berlin wurde zum Meister und Aufsteiger in die 3. Liga gekürt. Der Bischofswerdaer FV musste als Tabellenletzter den Gang in die Oberliga antreteten. Von dort stiegen der FC Eilenburg und Tasmania Berlin auf.