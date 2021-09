NOFV-Präsident Hermann Winkler. (Archiv) Bildrechte: IMAGO / Picture Point

Winkler: "Die Entwicklung ist ärgerlich"

Schaut man sich die nackten Fakten rundum die Spielabsagen in der Regionalliga Nordost an, kann einem Angst und Bange werden – zumindest was eine vollständige Doppelrunde mit Hin- und Rückspielen angeht. Von 110 Viertliga-Paarungen fielen in der aktuellen Spielrunde bereits 20 aus – macht eine Quote von 18,2 Prozent. Auch wenn vier Verlegungen auf DFB-Pokal-Überschneidungen und eine bereits vorab auf polizeiliche Sicherheitsvorgaben zurückgingen, wirkt die Liga bei 15 Corona-Absagen mittlerweile fest im Pandemie-Griff. Sieben Teams waren oder sind mittlerweile von Quarantäne-Maßnahmen betroffen, Tennis-Borussia Berlin sogar zweimal. NOFV-Präsident Hermann Winkler gibt zu: "Die Entwicklung ist ärgerlich und stellt uns vor große Herausforderungen. Corona wirft uns nochmal ein Stück zurück. Aber es nützt nichts jetzt schon von einem Saisonabbruch zu sprechen. Ich bin optimistisch, dass das Spieljahr regulär beendet werden kann."

Einzelfälle zeigen groteske Züge

Doch gerade kuriose Konstellationen setzen dem Verband in der Spielbetriebsorganisation zu. Drei prägnante Beispiele: Lok Leipzig fiel schon viermal der Gegner weg. Heißt: Neuansetzungen müssen auch stark auf nicht coronabetroffene Vereine angepasst werden. TeBe kam gerade aus der zweiten Team-Quarantäne und wollte gerade wieder loslegen, da war der nächste Gegner Tasmania schon wieder in Absonderung. Eine ziemlich groteske Situation, die sich zusehends miteinander verzahnt. Denn weil Tasmania Berlin direkt nach dem 3:1-Sieg über Auerbach positive Fälle hatte, musste anschließend der VfB in Quarantäne.

Warum ist die Lage verzwickter als im Profigeschäft?

Vergleicht man die zahlreichen Ausfälle mit den Bundesligen oder auch der 3. Liga (nur vier Verlegungen, zwei aufgrund von Corona), wird deutlich, dass keine Spielklasse so stark wie die Regionalliga Nordost betroffen ist. Woran liegt das? Anders als in den Profiligen gibt es keine flächendeckende Testpflicht. Winkler sagt dem MDR: "Die Berliner Landesverordnung schreibt ihren Vereinen regelmäßige Testreihen vor, in den anderen Bundesländern ist das nicht geregelt." Heißt: Manche Klubs testen vielleicht freiwillig, gerade für klassische Amateurvereine dürfte dieser Zusatzaufwand aber nicht so einfach zu stemmen sein. Sonst wird auf Symptome oder Fälle im Umfeld reagiert.