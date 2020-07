Die Saison 2020/21 in der Regionalliga Nordost soll nach MDR-Informationen am Wochenende 15./16. August starten. Darauf hätten sich die Vereinsvertreter mit dem Nordostdeutschen Fußball-Verband (NOFV) am Freitag in einer Videokonferenz geeinigt, sagte NOFV-Geschäftsführer Holger Fuchs dem MDR.