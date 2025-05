Auch aus diesem Grund geht man bei Havelse eher entspannt in die beiden Aufstiegsspiele am 28. Mai und 1. Juni gegen den Nordost-Meister. "Wir sind stolz, was wir dieses Jahr erreicht haben. Vor drei Jahren haben wir nach dem Abstieg angefangen, die Mannschaft zu formen. Wir gehen entspannt in die Spiele, niemand erwartet etwas. Und wir sind selbstbewusst: Wir können auch in den Relegationsspielen als Aufsteiger in die 3. Liga gehen." Dort war man bereits in der Saison 2021/22, stieg dabei allerdings mit nur 23 Punkten chancenlos gleich wieder ab. Diesmal, so Riedel, sei man besser vorbereitet.