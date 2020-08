Diesen Rang teilt sich der BFV mit dem ZFC Meuselwitz, der beim 2:0 in Rathenow ebenfalls überzeugen konnte. So glückte aus das Debüt von Coach Koray Gökkurt, der den langjährigen Zipsendorfer Trainer Heiko Weber beerbt hatte. "Ich bin stolz auf meine Mannschaft, wir haben verdient gewonnen", meinte Gökkurt nach der Partie.



Noch weiter oben, nämlich auf dem geteilten Platz eins steht Chemie Leipzig. Die BSG bezwang den personell verstärkten BFC Dynamo mit 3:1 und hätte dabei noch locker zwei Tore mehr schießen können. "Trotz des guten Starts, wir bleiben auf dem Boden, wir bleiben geerdet", erklärte Chemie-Coach Miroslav Jagatic hinterher. Ein bisschen werden sie in Leipzig-Leutzsch nun aber vielleicht schon von Höherem träumen.