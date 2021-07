Szene aus der vergangenen Saison: Auerbachs Thomas Stock im Zweikampf mit Halberstadts Michael Ambrosius. Bildrechte: Marcus Schädlich

Die Regionalliga Nordost spielt aufgrund der Folgen der Coronavirus-Pandemie im zweiten Jahr in Folge mit 20 Mannschaften. Mehr Teams sollen es keinesfalls werden, deshalb könnte es in der neuen Saison sechs Absteiger geben. Das wurde während des Staffeltages am vergangenen Freitag (9. Juli) bekannt.

Kramer: "Kann nicht sein, dass diese Regelung gelten soll"

Der Worst Case droht, wenn es keinen Aufsteiger in die 3. Liga, aber vier NOFV-Absteiger aus der 3. Liga in die Regionalliga Nord gibt. Auch wenn dieser Fall sehr unrealistisch erscheint, macht sich Volkhardt Kramer, Geschäftsführer des VfB Auerbach, gegen die Abstiegsregelung stark. "Es kann nicht sein, dass nach zwei Corona-Spielzeiten und einem Jahr, in dem es verrückt zugehen kann, jetzt diese Abstiegsregelung gelten soll", sagte Kramer am Dienstag (13. Juli) auf Anfrage von "Sport im Osten".

Volkhardt Kramer, Manager des VfB Auerbach. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister Er wird dem NOFV noch in dieser Woche einen Gegenvorschlag einreichen und plädiert für eine Begrenzung der Absteigerzahl auf minimal drei und maximal vier – selbst für den Fall, dass der neue Meister in der Relegation den Aufstieg verpasst und alle NOFV-Klubs (1. FC Magdeburg, Hallescher FC, FSV Zwickau, Viktoria Berlin) aus der 3. Liga absteigen. "Notfalls muss die Staffel eben auf 21 Teams erhöht werden, aber gleich mit der Variante sechs möglicher Absteiger ins Rennen zu gehen, ist nicht zu akzeptieren", so Kramer.



Gehen Vereine zusätzliches finanzielles Risiko?

Kramer, ein "alter Hase" im Regionalliga-Geschäft, befürchtet ein "Hauen und Stechen" vom ersten Spieltag an – und möglicherweise auch viele finanzielle Probleme. "Bei so vielen Absteigern wird es wahrscheinlich Vereine geben, die noch einmal tiefer in die Kasse greifen und mit Darlehen Spieler finanzieren, nur um die Liga zu halten. Die Insolvenzgefahr wird so möglicherweise beiseitegeschoben. Das kann doch nicht Sinn und Zweck sein."

Die Vorzüge der Regionalliga gegenüber der Oberliga sind groß. Kramers VfB ist seit zehn Jahren in der vierten Liga dabei, er weiß: "Die Regionalliga ist die tragende Säule in unserem Verein mit zwölf Nachwuchsteam und vier Männermannschaften. Die Liga hat eine große Anziehungskraft für Sponsoren und Kinder."

Fuchs: "18er-Staffel spätestens in zwei Jahren"

NOFV-Geschäftsführer Holger Fuchs. Bildrechte: imago images/Matthias Koch NOFV-Geschäftsführer Holger Fuchs kennt die Problematik, versteht alle Seiten, sagte "Sport im Osten" am Dienstag (13. Juli) aber auch: "Es war der mehrheitliche Wille der Vereine, die Liga nicht auf mehr als 20 Mannschaften anwachsen zu lassen." Die Abstiegsregelung sei dem Präsidium vorgeschlagen und abgesegnet worden. Im "allergrößten Notfall und bei stichhaltigen Argumenten" könnte ein Beschluss jedoch noch geändert werden.

NOFV-Wunsch: Kein Drittliga-Absteiger und ein Aufsteiger

Auch NOFV-Spielleiter Uwe Dietrich hat vollstes Verständnis und drückt alle Daumen, dass "es keinen Absteiger aus der 3. Liga", betonte er auf "SpiO"-Nachfrage. "Die Regionalliga hat sich als funktionierendes System entwickelt. Wir wollen auf keinen Fall ein Drittel der Liga austauschen. Wenn keiner aus der 3. Liga absteigt und unser NOFV-Vertreter aufsteigt, wären wir alle sehr glücklich." In diesem Fall gebe es nur drei Absteiger und die Liga wäre dennoch auf 18 verkleinert.

NOFV-Spielausschussleiter Uwe Dietrich. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Entschieden wir die Abstiegsregelung jetzt noch nicht. Der Verband will abwarten, wie sich die Lage in der 3. Liga entwickelt und danach reagieren. "In spätestens zwei Jahren wollen wir wieder mit 18 Mannschaften spielen. Eigentlich wollten wir die 18er-Staffel schon nächstes Jahr, das wird aber nicht passieren, wenn wir merken, dass es dann zu viele Absteiger geben wird", so Dietrich.