Am letzten Spieltag der Regionalliga Nordost stehen noch einige Entscheidungen an. Der BFC Dynamo will am kommenden Sonntag mit schlotternden Beinen endlich das Ziel Staffelsieg erreichen, der FC Eilenburg wenigstens Platz 16 halten. "Sport im Osten" zeigt das Finale der vierten Liga in einer Live-Konferenz ab 13:00 Uhr im TV und in der "SpiO"-App.