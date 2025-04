In der Pause gelangten mehrere Dutzend Gäste-Fans durch einen aufgebrochenen Zaun in den Innenraum. Die HFC-Anhänger versuchten, in den Bereich der Jenaer Ultras zu stürmen. Ordnungskräfte stellten sich dazwischen und wurden attackiert. Der Polizei gelang es erst nach mehreren Minuten, die Krawallmacher zurückzudrängen.

In einer Pressemitteilung sprach die Polizei Thüringen am Samstag von 38 Leichtverletzten und 82 Anzeigen. Neben 33 Halle-Fans mussten auch fünf Ordner (einer mit Kopfplatzwunde und vier mit Augenreizungen) medizinisch versorgt werden.

"Die Geschehnisse von gestern widersprechen unseren Werten, gehören nicht in ein Stadion und stimmen uns sehr traurig [...] Wir stehen dafür, ein Klima zu fördern, in dem der Sport in seiner Fairness erlebt werden kann. Gewaltfreiheit ist für uns dabei eine Selbstverständlichkeit. Wir missbilligen das Verhalten einzelner Personen ausdrücklich", teilte der Hallesche FC am Samstag (5. April) mit. "Die Verwendung von Leuchtspuren und Böllern ist für uns inakzeptabel und besonders bedauerlich", ergänzten die HFC-Verantwortlichen.



Gleichwohl bemängelten die Hallenser in ihrem auch auf der offiziellen Klubhomepage veröffentlichten Statement, dass der Gästeblock "stark überfüllt" gewesen sei und beim Eingreifen der Polizei zu "teils chaotischen Situationen" geführt habe. Genauso dürfe das "teils aggressive Vorgehen des Sicherheitsdienstes gegenüber unseren Fans nicht unkommentiert bleiben". Man wolle diese Kritik aber nicht als "Rechtfertigung für das Fehlverhalten Einzelner verstanden" wissen, unterstrichen die Saalestädter.