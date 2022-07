Theo Ogbidi und Herthas einziger Dauerbrenner Tony Fuchs begegnen sich am 1. Spieltag in Probstheida.

Theo Ogbidi und Herthas einziger Dauerbrenner Tony Fuchs begegnen sich am 1. Spieltag in Probstheida. Bildrechte: IMAGO/Beautiful Sports

Drei Spiele am Freitag, drei am Samstag und drei am Sonntag: Der erste Spieltag in der Regionalliga-Nordost ist fein portioniert worden. Mit dem Duell zwischen dem FSV Luckenwalde gegen Aufsteiger und Rückkehrer Rot-Weiß Erfurt wird die neue Viertliga-Saison am 5. August um 18 Uhr eingeläutet.