Aufgrund von Baumaßnamen am Weseritzsportpark tragen die Schiebocker ihre Pflichtspiele zunächst im Stadion Müllerwiese in Bautzen aus. BFV-Geschäftsführer Frank Terks bestätigte dem MDR, dass 1.000 Zuschauer zum Saisonauftakt gegen den VfB Auerbach zugelassen sind, auch Gästefans. Auf der Haupttribüne werden 220 Sitzplätze zur Verfügung gestellt, der Rest wird durch Stehplätze abgedeckt. Tickets sind an der Tageskasse erhältlich, ein Teil des Kartenkontingents ist für die Gastmannschaft vorgesehen. Im Stadion gilt die Empfehlung, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen – an Stellen, an denen sich Warteschlangen bilden könnten (Eingangsbereich, Sanitäranlagen), ist er Pflicht. In allen Bereichen muss der Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten werden. Ein Kontaktformular zu möglichen Nachverfolgung bei Infizierung kann bereits im Vorfeld ausgefüllt werden.