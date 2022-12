Ähnliches Bild im Tabellenkeller: Dort gibt es mit Germania Halberstadt (3 Punkte) und TeBe (7) derzeit zwei Teams, die den Anschluss bereits etwas verloren haben. Zur Erinnerung: In der aktuellen Saison könnte es bis zu vier Absteiger geben, wenn mindestens zwei Teams aus der 3. Liga – aktuell stehen Erzgebirge Aue und der FSV Zwickau dort unter dem Strich – absteigen und der Staffelsieger der Regionalliga Nordost in den Aufstiegsspielen am Sieger der Regionalliga Bayern scheitert.

Der erfrischende Fußball in Erfurt hat natürlich auch Begehrlichkeiten geweckt. "Wir hatten in den letzten Spielen viele Scouts auf der Tribüne. Das haben sich die Spieler auch verdient, das ist normal", so Gerber. In der Winterpause werde man aber den Kader versuchen zusammenzuhalten. "Was dann im Sommer passiert, steht auf einem anderen Blatt. Wenn ein attraktives Angebot kommt, muss man sehen, auch auf die wirtschaftliche Situation unseres Vereins achten." Die beste Variante wäre natürlich, dass RWE gleich in die 3. Liga weiterzieht. "Das wäre ein absoluter Traum."