Bislang haben sich nur drei Vereine der Regionalliga Nordost dazu bekannt, einen Antrag auf die Drittliga-Lizenz stellen zu wollen. Neben dem klaren Tabellenführer Viktoria Berlin kündigten auch der FC Carl Zeiss Jena und der 1. FC Lok Leipzig eine Bewerbung an.

Das Ernst-Abbe-Sportfeld Bildrechte: imago images/Christoph Worsch Drittliga-Absteiger Jena hat vor, die Zulassung zu beantragen. Das sagte Pressesprecher Andreas Trautmann am Dienstag auf Anfrage von "Sport im Osten". Konkrete Schritte werde man in der Hinsicht aber erst noch machen. Die Thüringer liegen mit zwölf Punkten Rückstand auf Rang vier, sie haben eine Partie weniger als Viktoria absolviert. Der FCC gehört zu den Gründungsmitgliedern der 3. Liga und verbrachte dort bereits sieben Jahre.

Lok geht auf Nummer sicher

SC Verl - 1. FC Lok Leipzig Bildrechte: MDR Lok, das in der Vorsaison per Quotienregel zum Meister vor Altgliniecke gekürt wurde und in den Aufstiegsspielen haarscharf am SC Verl gescheitert war, liegt mit 14 Punkten Rückstand auf Viktoria Berlin auf Rang sechs. Falls es zu Playoffs kommt, werden die Karten aber neu gemischt. Präsident Thomas Löwe sagte "bild.de": "Es könnte ja durchaus sein, dass dieser Modus beschlossen wird und uns damit die Gelegenheit gegeben wird, noch mal einzugreifen. Es gäbe doch nichts Schlimmeres, dass man es versäumt hat, einen Antrag zu stellen, wenn sich eine Tür öffnet. Von daher ist es eine Sicherheitsbewerbung." Noch nie war Lok in der 3. Liga.

Tabellenführer Viktoria: "Wollen aufsteigen"

Angesichts von acht Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten Altglienicke und einer Bilanz von elf Siegen aus elf Partien ist es kein Wunder, dass Viktoria Berlins Investor Zeljko Karajica auf der Homepage sagt: "Wir wollen schon in dieser Saison in die 3. Liga aufsteigen“, so der frühere Geschäftsführer von Sport1, DSF und ProSiebenSat.1. Gerade erwarb der Klub ein neues Trainingszentrum.



Bei Verfolger VSG Altglienicke beschreibt Geschäftsführer Marco Schröder das Szenario: "Wir bereiten die Abgabe der Lizenzbewerbung vor. Ob die Bewerbung dann auch tatsächlich abgegeben wird, entscheidet sich, wenn wir wissen wie der weitere Saisonverlauf aussieht." In Jubelpose: Viktoria Berlins Trainer Benedetto Muzzicato (li.) und Sportdirektor Rocco Teichmann. Bildrechte: imago images/Matthias Koch

Chemnitz und Cottbus warten ab

Andere Vereine halten sich bedeckt: So wie der Tabellen-Neunte und Drittliga-Absteiger Chemnitzer FC. Nur wenn es zu Playoffs kommt, will der CFC, gerade erst aus Liga drei abgestiegen, aktiv werden: "Wir wollen vorbereitet sein und uns am Ende der Saison nicht selbst vorwerfen müssen, nicht alles Mögliche für den Erfolg des Chemnitzer FC getan zu haben", erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende Knut Müller.

Noch keine endgültige Aussage gibt es vom FC Energie Cottbus: Beim Ex-Bundesligisten tagt am Dienstag das neue Präsidium, das gelte es auf jeden Fall noch abzuwarten, so der Regionalliga-Achte gegenüber dem MDR.

Der Liga-Dritte Chemie winkt ab

Der Tabellendritte BSG Chemie Leipzig hat die 3. Liga in diesem Jahr noch nicht auf dem Schirm. Chef Frank Kühne sagte "bild.de": "Unser Ziel bleibt, so schnell wie möglich die Punkte für den Klassenerhalt zu holen. In der jetzigen Situation über einen Aufstieg nachzudenken, wäre vermessen." Die Kosten von rund 10.000 Euro kann man sich sparen. Weder das Stadion, wo es bald Flutlicht geben soll, noch die Klubstruktur gibt einen Aufstieg her. Mit dem Unternehmer Kühne, der viel Lebenserfahrung mitbringt, sind Luftschlösser in Leutzsch praktisch ausgeschlossen. BSG-Chemie-Boss Frank Kühne (re.) und -Sport Andy Müller-Papra Bildrechte: imago images / opokupix

Keine 3. Liga in Auerbach und Meuselwitz

Das Stadion des VfB Auerbach Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister Auch keinen Antrag werden der SV Babelsberg (Platz zehn), der VfB Auerbach (Rang 16) und der ZFC Meuselwitz (Position 17) stellen. Der VfB und der ZFC könnten theoretisch, bei sechs Zählern Rückstand, bis zum Ende der Vorrunde noch auf Platz zehn klettern - und damit mögliche Playoffs erreichen. VfB-Geschäftsführer Volkhard Kramer sagte "Sport im Osten", das wäre "vermessen". Sein Klub favorisiere ohnehin eine Regelung, die nicht "alles auf den Kopf" stellt. ZFC-Chef Hubert Wolf stellte klar: "Das ist fernab unserer Realität. Wenn ich an Stadion, Umfeld oder den Sport denke - da muss man die Kirche im Dorf lassen."

NOFV berät am Mittwoch

Am Mittwoch (13. Januar/17:00 Uhr) tagt eine virtuelle Arbeitsgruppe beim Nordostdeutschen Fußballverband über die Zukunft der Liga, Wolf und Kramer sind dann auch mit dabei.

DFB: Keine Corona-Sondersituation mehr