In Geisterspielen sieht der 53-Jährige wenig Sinn, "weder von der Stimmung her noch finanziell". Dem MDR sagte Löwe: "Neben Lok haben sich vier Vereine gegen Geisterspiele positioniert, unter anderem TeBe und Lichtenberg. Ich war überrascht, dass sich unter anderem Chemie Leipzig vorstellen kann, ein bis drei Geisterspiele auszutragen. Wenn man jetzt mit Geisterspielen beginnt, wird der Verband sagen, es geht doch. Dann hat man keine Argumente mehr dagegen."

Zudem habe man es in der Relegation erlebt, es mache keinen Spaß. "In den Bundesligen kann ich es aufgrund der hohen TV-Verträge verstehen, aber in den Regionalligen nicht", so Löwe.