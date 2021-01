Bei Germania gibt es eine ausgegliederte GmbH, die froh über eine schwarze Null am Ende des Monats ist. Derzeit gebe es für sie eine Art Fördermittel-Lücke. Man habe Zahlungspflicht, aber keine Einnahmen. Die Einnahme-Säulen Zuschauer und Sponsoring seien bis Saisonende nur bedingt sicher. Hartmann, früher Spieler in Halberstadt, rechnet mit Geisterspielen bis Saisonende und sieht auch bei den Sponsoren durch Corona "Vakanzen". Zudem seien mögliche Tests für viele Vereine schlichtweg zu teuer.

Politisch müsse man "alle Hebel in Bewegung" setzen, um an finanzielle Hilfe zu kommen. In der Nordost-Liga sei das nicht so einfach wie zum Beispiel in der Regionalliga West, wo nur das Land Nordrhein-Westfalen zuständig ist und wo bereits finanzielle Unterstützung fließt. Hier gibt es dagegen die Stadt Berlin und vier Bundesländer mit verschiedenen Ministerien und Verfügungslagen.