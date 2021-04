Die Regionalliga Nordost für die kommende Saison nimmt Gestalt an. Es soll in dieser Saison einen Absteiger und zwei Aufsteiger aus der Oberliga geben. Diese Empfehlung gab der am Mittwochabend tagende Spielausschuss. Das bestätigte der Vorsitzende des Spielausschusses, Uwe Dietrich, "Sport im Osten".