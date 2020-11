Die Regionalliga Nordost will bereits am kommenden Mittwoch (25.11.2020) den Spielbetrieb wieder aufnehmen. Wilfried Riemer, Leiter Spielbetrieb im Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV), bestätigte dem MDR, dass nur noch das "Go" der Landespolitik aus Sachsen-Anhalt und Berlin fehle.