NOFV-Präsident Hermann Winkler Bildrechte: imago images/Matthias Koch

Die Vereine bitten mit einem einstimmigen Votum, den NOFV-Spielausschuss einen entsprechenden Antrag vorzubereiten. Darüber wird dann offiziell das NOFV-Präsidium am 16. April entscheiden. Eine Annahme des Antrags gilt als sicher. Seit Anfang November ruht der Spielbetrieb in der Regionalliga aufgrund der Corona-Bestimmungen. Der NOFV-Spielausschuss wird sich umgehend mit allen offenen Fragen, so auch dem Auf- und Abstieg beschäftigen. Viktoria Berlin führt die Tabelle nach 13 Spieltagen mit acht Punkten Vorsprung auf die VSG Altglienicke an. Zudem soll zeitnah eine Beratung mit den Vereinen der NOFV-Oberliga durchgeführt werden.