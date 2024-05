Dieses Regelwerk besagt unter anderem auch, dass Wollitz erst 30 Minuten nach Abpfiff wieder in die Kabine oder den Innenraum zur Mannschaft darf. Entsprechend will der NOFV eine mögliche Meisterehrung erst eine halbe Stunde nach Abpfiff durchführen.

Unterdessen kündigte Timmy Thiele an, das Spiel im FCE-Fanblock zu verfolgen. Der mit 17 Scorerpunkten ausgestattete Angreifer sitzt seine fünfte Gelbe ab. "Pele wird bei uns in Cottbus die Vorbesprechung halten und kann dann vor Ort nicht in der Kabine sein. Es wird natürlich so sein, dass ich dann kurz vor dem Spiel noch mal etwas sage, aber an den Abläufen ändert sich grundsätzlich nichts", erläuterte Co-Trainer Tobias Röder im Interview mit SPORT IM OSTEN.