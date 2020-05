Was wäre, wenn? In der Regionalliga Nordost wird es offenbar keine sportliche Entscheidung geben, denn der Meister soll per Quotientenregel ermittelt werden. Somit hätte der 1. FC Lokomotive Leipzig die Nase vorn, was bei der VSG Altglienicke und dem FC Energie Cottbus auf wenig Gegenliebe stößt.



VSG-Co-Trainer Torsten Mattuschka brachte es unmissverständlich zum Ausdruck: "Bei Anwendung der Quotientenregel werden wir rechtliche Mittel prüfen. Das hat nichts mit Sport zu tun. Wir sind nicht bei der Mathe-Olympiade." Energie-Präsident Matthias Auth schlug beim RBB in die gleiche Kerbe und bekräftigte, dass die Lausitzer "keine Entscheidung über den Meister am grünen Tisch wollen". Auch der ehemalige Bundesligist will "rechtliche Schritte prüfen", falls es wirklich soweit kommen sollte.

Torsten Mattuschka, Co-Trainer bei der VSG Altglienicke. (Archiv) Bildrechte: imago images / Matthias Koch