Der Nordostdeutsche Fußball-Verband (NOFV) plant den Restart der Regionalliga Nordost für das erste Dezember-Wochenende. Das gab der Verband am Donnerstagabend (19.11.2020) nach einer Sitzung des Spielausschusses bekannt. In einer vom Verband verschickten Meldung heißt es: "Der NOFV-Spielausschuss plant, aus heutiger Sicht und unter Beachtung der aktuellen Verfügungslagen, im Dezember, das heißt am 04./05./06.12, am 11./12./13.12. sowie am 18./19./20.12.2020 den Spielbetrieb der Regionalliga Nordost fortzusetzen. Die Ansetzung von Nachholspielen ist ebenfalls im Dezember geplant."



Alle Partien der drei angesetzten Spieltage sollen als Geisterspiele über die Bühne gehen. Allerdings werden Livestream-Übertragungen in Aussicht gestellt: "Der NOFV und der MDR befinden sich in positiven Gesprächen, um per Livestream im Internet eine Übertragung von möglichst vielen Spielen der RL Nordost zu gewährleisten", heißt es in der Mitteilung.

Grünes Licht der Bundesländer

Ursprünglich wollte der NOFV den Spielbetrieb schon am 25.11. wieder aufnehmen. Grundlage dafür ist eine Tagung der Sportminister der Bundesländer am Mittwoch (18.11.2020). Demnach dürfen die Regionalligisten aus Sachsen, Thüringen und Brandenburg bereits wieder kicken - in Berlin und Sachsen-Anhalt jedoch noch nicht. Die Verschiebung in den Dezember begründete der NOFV in seiner Mitteilung so: "Die aktuelle Situation zeigt, dass alle Regionalligisten trainieren dürfen, jedoch acht Vereine der RL Nordost (sieben aus Berlin und einer aus Sachsen-Anhalt) vor dem 1. Dezember 2020 keine Meisterschaftsspiele austragen dürfen."

Vereine wollen Restart verhindern

Lok will sein Stadion für Punktspiele lieber geschlossen halten. Bildrechte: imago images/opokupix Kurz vor der Videokonferenz des NOFV am Donnerstagabend hatten einige Vereine versucht, den Restart zu verhindern. So meldete sich Regionalligist Lok Leipzig mit einem offenen Brief an den Verband zu Wort. In dem Schreiben werden die Forderungen nach dem "Vorziehen der Winterpause und Festsetzen eines Saison-Fortführungstermins Ende Januar 2021" erneuert. Gegen einen baldigen Neustart hatten sich zudem der Berliner AK, Tennis Borussia Berlin, der BFC Dynamo und Lichtenberg 47 ausgesprochen. Ebenfalls am Donnerstag hatten sich die sächsischen Regionalligisten an die Landespolitik gewandt und um finanzielle Unterstützung geworben.

Lok Leipzig: "Können es nicht nachvollziehen"