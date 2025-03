Der 22-Jährige wechselt im Sommer in die Blumenstadt und erhält einen Vertrag bis 2027, teilte der Regionalligist am Donnerstag mit. Golubytskyi, der aktuell für die SpVg Schonnenbeck in der Oberliga Niederrhein aktiv ist, durchlief die Jugendmannschaften des VfL Bochum. Mit seiner Übersicht soll er das Offensivspiel der Erfurter weiter beleben.