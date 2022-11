"Die Jungs haben gespielt, nicht ich – deswegen gebührt ihnen das ganze Lob", rückte Bürger seinen Anteil an diesem Eindruck schindenden Hoffnungsschimmer des FC Carl Zeiss in den Hintergrund. "Es geht nur über Pensum und Disziplin in Offensive und Defensive – das waren immer wieder die Schlagworte in dieser Woche. Sie haben das extrem diszipliniert gespielt und die notwendige Courage gezeigt, sich aus dem Schlamassel herauszuziehen."



Zwar fehlen den zunächst neuntplatzierten Jenaern noch sieben Punkte zum Tabellenführer, aber nicht zuletzt spitzten sie mit ihrem Ausrufezeichen vom Freitagabend das aufregende Rennen um die vordersten Plätze in dieser Saison noch einmal zu. Wochenlang schien der BAK der Konkurrenz enteilen zu wollen, thront seit dem 3. Spieltag ganz oben, aber nach nur einem Punkt aus den letzten drei Partien spürt das Team von Benjamin Duda mehr denn je die Konkurrenz im Nacken.